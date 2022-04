Bayern Múnich jugó varios segundos con 12 futbolistas y pudiera perder tras haber goleado, insólito

La fase de grupos del Mundial Qactar 2022 está lista. Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha que arrojó grandes encuentros desde la primera etapa del torneo de fútbol más importante que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Qatar, como anfitrión del Mundial está ubicado en el Grupo A y tendrá como rivales a Ecuador, con quien inaugurará el torneo, Senegal y Países Bajos.

Por su parte, Francia, campeona del Mundo en Rusia 2018 arranca su camino a la defensa de la corona en el sector D junto al ganador del repechaje entre Perú y Australia o Emiratos Árabes, Dinamarca y Túnez.

Mientras que México forma parte del Grupo C en donde se medirá a Polonia comandada por Robert Lewandowski, la Argentina de Messi y Arabia Saudita en busca de su pase a los octavos de final.

Cabe recordar que hasta el momento hay 29 selecciones clasificadas para el Mundial y solo falta por definir a tres países restantes que se jugarán su pase en repechaje.

Así quedaron los grupos del Mundial Qatar 2022.

– Grupo A: Qatar, Países Bajos, Senegal, Ecuador.

– Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Repechaje UEFA (Gales vs. Ucrania o Escocia).

– Grupo C: Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita.

– Grupo D: Francia, Dinamarca, Túnez y Repechaje 1 (Perú vs. Emiratos Árabes Unidos o Australia).

– Grupo E: España, Alemania, Japón y Repechaje 2 (Costa Rica vs. Nueva Zelanda).

– Grupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá.

– Grupo G: Brasil, Suiza, Serbia y Camerún.

– Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana.

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio el 21 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre. Se juega por primera ocasión en estos meses debido a que el calor en verano es muy fuerte.

El partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 entre Qatar y Ecuador se disputará el 21 de noviembre en el estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60, 000 espectadores.