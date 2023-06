Alianza apela castigo impuesto por la FESFUT tras tragedia en estadio Cuscatlán

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, desveló que se enteró en la mañana del domingo de la decisión tomada por Karim Benzema de abanadonar el club, aseguró que el francés se ha ganado el derecho a elegir y le dedicó elogios al asegurar que ha logrado “algo legendario” e “inolvidable” para el madridismo.

“Tengo la conciencia de haber entrenado a uno de los mejores jugadores del mundo, de los mejores delanteros. Un futbolista completo, una persona muy amable, humilde, serio. No podemos estar contentos por su despedida pero tenemos que respetar su decisión. Se ha ganado el derecho de elegir lo que quiere hacer. Le agradecemos lo que ha sido capaz de hacer en este club, algo legendario, inolvidable, que queda para siempre en la historia del Real Madrid”, aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti no ocultó su sorpresa cuando pensaba que Benzema seguiría la próxima temporada en el Real Madrid y que para su adiós quedaba un año.

“Nos ha sorprendido a todos pero hay que entenderlo. Lo ha pensado bien. Su decisión es parte del proceso de una transición que el Real Madrid ha iniciado hace años. Tenemos tiempo para pensar bien lo que queremos hacer, convencido de que va a ser una plantilla competitiva el próximo año”, dijo.

“Ha sido una decisión de última hora. El sábado entrenó normalmente, esta mañana ha comunicado las decisiones que ha tomado y lo hemos entendido. He hablado con él y me ha dicho que se despedía, que era una decisión que había tomado y nada más. Le he mostrado respeto por su decisión y agradecimiento por lo que ha hecho conmigo en cuatro años”, añadió.

Para Ancelotti, el público del Santiago Bernabéu despidió a Karim “como una gran leyenda” pese a que al jugador “no le gusta la luz” porque “es muy tímido”.

