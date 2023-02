VIDEO | Eugenio Derbez con ganas de conocer El Salvador y menciona «que cualquier invitación que tengan será bienvenida»

Agencias

En su evento anual Unpacked del miércoles, Samsung presentó su nueva línea de teléfonos inteligentes Galaxy S, y la compañía apuesta a que centrarse en las mejoras de la cámara será suficiente para que los consumidores quieran actualizar sus móviles.

La nueva línea, que incluye al Galaxy S23 Ultra de 6,8 pulgadas, al Galaxy S23+ de 6,6 pulgadas y al Galaxy S23 de 6,1 pulgadas, se parece a los modelos del año pasado, pero con nuevas funciones fotográficas, una batería de mayor duración (con velocidades de carga más rápidas) y un chip exclusivo.

Pero la característica más destacada es la cámara. El S23 Ultra de gama alta presenta por primera vez un nuevo sensor de píxeles adaptativos de 200 MP con soporte de múltiples niveles de procesamiento de alta resolución a la vez, lo que permite «calidad fotográfica de resolución sin precedentes nunca antes vista en la cámara de un teléfono inteligente», según la compañía.

Los nuevos teléfonos celulares ofrecen estabilización mejorada de fotos y videos, Nightography para fotos y videos (una función que permite capturar fotografías en situaciones de poca luz) y un nuevo algoritmo de procesamiento de señales de imagen impulsado por IA que mejora los detalles de los objetos y el tono de color.

Samsung también presentó su primera cámara para autorretratos Super HDR, disparando de 30 cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo, para ofrecer mejores imágenes y videos frontales.

Las cámaras del Galaxy S23+ y el Galaxy S23 incluso tienen un aspecto nuevo y sutil: se eliminó el contorno de la carcasa, lo que, según Samsung, marca una nueva era de diseño. La pantalla del Galaxy S23 Ultra viene con una curvatura reducida para crear una superficie más grande y plana destinada a mejorar la experiencia visual.

Su función de comodidad mejorada permite a los usuarios ajustar los tonos de color y los niveles de contraste, y disminuir la fatiga visual por la noche. Su herramienta de refuerzo de la visión también recibió una actualización para reducir aún más el deslumbramiento.

El lanzamiento se produce cuando Samsung y otras compañías tecnológicas enfrentan una incertidumbre económica más amplia que podría empujar a los consumidores a reconsiderar sus gastos. Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un 18% en el cuarto trimestre de 2022, según la firma de investigación de mercado Canalys.

El Galaxy S23 Ultra, que viene con el bolígrafo S-Pen característico de Samsung, tendrá un precio inicial de US$ 1.199,99, mientras que el Galaxy S23+ tiene un precio inicial de US$ 999,99 y el Galaxy S23 tiene un precio inicial de US$ 799,99.

La nueva línea, que está disponible en preventa a partir del miércoles, viene en cuatro colores mate: negro, crema, verde y lavanda. Otros colores, como lima, grafito, azul cielo y rojo, estarán disponibles para su compra directamente en Samsung.com.

Con información de CNN

