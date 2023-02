Riesgos de conservar la contraseña que las cámaras IP traen predeterminada

En las últimas semanas son miles de usuarios de WhatsApp los que han alzado la voz en otras redes sociales debido a que sus cuentas han sido hackeadas, algo que solamente han podido saber porque sus contactos les han informado que han recibido extraños mensajes de su parte o bien, ellos han recibido alguno un tanto peculiar y poco fiable.

Teóricamente, los desarrolladores de WhatsApp se han esforzado día con día para que esta aplicación sea segura de usar y sobre todo, que la información personal de sus usuarios no vaya a parar a manos de estafadores.

Pese a todos los candados de seguridad, siempre existe la posibilidad de que nuestra cuenta de WhatsApp pueda ser hackeada. Es importante saber que el hacker no tendrá acceso a nuestros chats pero sí se puede hacer pasar por nosotros en los mismos.

Señales para saber si tu WhatsApp ha sido hackeado

1) Mensajes que no has enviado

2) Cambios en tus datos que no has realizado

3) Mensaje de verificación

4) Estar en línea a cierta hora o momento en la que es imposible que estuvieras

5) Notificaciones de que alguien quiere ingresar a tu WhatsApp, aplicación o web

6) Tu teléfono funciona más lento de lo normal

7) Dispositivos conectados en aparatos que desconoces

