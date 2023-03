Conozca la forma para comprobar si Twitter se ha caído

Durante la última semana, Twitter ha presentado fallas en sus servicios a nivel mundial y los usuarios no suelen tener claro si es problema de la empresa de Elon Musk o de sus dispositivos.

Los factores que pueden llevar a estos fallos son muchos, por ejemplo, el problema reciente de la aplicación se dio por errores en su API, la plataforma que se enlaza con otras aplicaciones.

Pero cuando se trata del usuario, las dificultades pueden darse por errores en la conexión a internet o problemas en el dispositivo. Así que vamos a explicar cómo saber qué está sucediendo.

Si al ingresar a Twitter no carga ningún contenido o directamente sale un aviso de error, la primera medida es verificar que sea un fallo global y eso se hace a través de sitios como DownDetector.

Esta página se dedica a informar los problemas de muchas redes sociales y aplicaciones en el mundo, según los reportes de los usuarios. Las estadísticas se actualizan en tiempo real y por eso se puede ver un historial de las últimas 24 horas.

Al ingresar se debe buscar la plataforma que está presentando fallos y ahí saldrá información sobre el reporte del error, mostrando data si la situación está relacionada con la carga del contenido, el acceso a la app o la publicación.

Adicionalmente, existe la opción de filtrar la información según un país.

Otras páginas para hacer esta verificación de forma gratuita son Is This Service Down y Outage.

