China promete tomar «todas las medidas necesarias» para contrarrestar la prohibición de los equipos 5G de Huawei y ZTE en Canadá

Twitter anunció hoy una novedad muy esperada por los creadores de contenido de la plataforma. Se trata de la capacidad de crear Espacios exclusivos a los que solo pueden acceder aquellos que están suscritos a Super Follows de un usuario específico.

De esta forma, Twitter quiere estrechar la relación entre los creadores con presencia en la red social y aquellos usuarios que avalan y apoyan económicamente sus contenidos.

“Presentamos Super Follows Spaces, una nueva manera de estar incluso más conectado con tus Super Followers, disponible ya para todos los creadores con Super Follows”, mencionan en el blog oficial de Twitter.

Los suscriptores que se unan a estos Espacios en iOS o Android pueden unirse a las conversaciones como de costumbre. Sin embargo, si se accede a través de la web de Twitter, la única opción es escuchar las conversaciones de otras personas.

introducing Super Follows Spaces 🤝 a new way to get even more connected with your Super Followers



rolling out now to all Super Follows creators pic.twitter.com/sX2fuGfiX8