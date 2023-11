Busan, un ejemplo de desarrollo y resiliencia para Latinoamérica

El presidente Nayib Bukele, solicitó al fiscal general, Rodolfo Delgado, investigar a todos los funcionarios de su Gobierno, y anunció que la fiscalización de los quehaceres de estos se incrementará durante el tiempo que dure la licencia que solicitará a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de participar en las elecciones presidenciales del próximo año.

«Todos los que estamos aquí pertenecemos al Órgano Ejecutivo a excepción de una persona, que es el fiscal. Yo le quiero pedir en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso», expresó el presidente.

El mandatario aseguró que no desea dejar un mal legado de su administración, y que, por tanto, no quiere ser recordado como un presidente que, aunque no era ladrón, se terminó «rodeando de ladrones».

«Hay algo a lo que sí tengo miedo, dejar un mal legado, hay presidentes que son recordados como ladrones, yo no quiero ser recordado como tal. O como decían del presidente (Napoléon) Duarte, que ‘no era ladrón, pero se rodeo de ladrones’, yo no quiero estar rodeado de ladrones, quiero ser recordado como el que no robó, ni dejó que robaran, y al que robó lo metió a la cárcel», expresó el presidente.

En ese sentido, el mandatario indicó que se está llevando a cabo la construcción de una prisión en la que serán recluidos los funcionarios que incurran en delitos, y que será nombrada Centro de Confinamiento de la Corrupción (CECOC).

«Nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo, para darle al pueblo lo que necesita en los 110 ámbitos que están representados aquí», recordó el presidente, y también reiteró a sus funcionarios que los que van a elección son él, y el candidato a vicepresidente, Félix Ulloa, y que su elección «será el 30 de mayo, cuando sean asignados en cada cartera de Estado».

«El 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente Ulloa y a su servidor, nada más. Nadie de ustedes va a la reelección, no es que si el Presidente va, vamos todos. No. Si los que vamos a la reelección somos nosotros dos, todos los demás no van a reelección, nadie va a votar por ustedes», dijo.

El presidente Bukele competirá por la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 4 de febrero de 2024, y mientras dure su periodo de licencia, les dijo que «no piensen que no va a haber supervisión, habrá mucha más supervisión, y por eso se los quería decir de frente. Cada uno es responsable de sus actos», explicó

