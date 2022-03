VIDEO | Lis Vega posa sensual en la playa con un minibikini que solo cubre lo indispensable

Lis Vega hizo de las suyas y dejó tirando baba a sus seguidores de Instagram al publicar una serie de fotografías luciendo un minibikini que solo cubre lo indispensable y deja ver mucha piel de sus prominentes encantos.

La actriz y cantante acompañó las postales con el siguiente mensaje: “Despertar no es cambiar quien eres, sino ir descartando quien no eres 🕉 #namaste #omnamahshivaya #vuelolibre #lapoetadelourbano #mylife #loveyourself #myflow #sinmiedo #life #live #soul #miami❤️”. En las imágenes se observa a la también vedette en una playa de Miami, Florida, con una gorra negra y el cabello suelto para completar su sensual look.

En apenas unas horas, las postales de la cubana han recibido toda clase de elogios y más de 12,500 likes por parte de los usuarios.

Por si no fuera suficiente, Lis Vega también subió un video donde enseñó por la parte de atrás su pecaminoso bañador, el cual casi se pierde en su retaguardia debido a que la prenda es literalmente un hilo dental.

“Nadie se atrevería a ver el mar, teniendo enfrente a semejante belleza de mujer… 😱😱”, “Muy bella mi Lis 😍😍” y “Que figura tan escultural😘💋”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Lis.