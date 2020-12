VIDEO – FOTOS | Así luce Elliot Page tras declararse hombre trans

Gracias a sus exuberantes curvas, sensuales labios y una actitud por demás seductora, Jailyne Ojeda sigue incrementando su popularidad en redes sociales.

Para demostrarlo, la joven compartió un par de instantáneas que han enamorado a sus casi 13 millones de seguidores de Instagram, debido a que hizo resaltar sus atributos con un top negro y una ajustada falda a cuadros que, asegura ya es una de sus prendas favoritas.

“It’s beginning to look a lot like Christmas 🎄 @fashionnova outfit. This skirt is now my favorite skirt 🙌🏼”, tituló las imágenes que ya superan más de 256 mil likes y donde incluso Alexa Dellanos le dejó un halago.

Ver Foto Acá.

Previamente, la modelo también se lució con un entallado enterizo con transparencias que se amoldó a su anatomía como si fuera un guante.

Ver Foto Acá.