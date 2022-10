Shakira y Gerard Piqué serían los protagonistas de un nuevo proyecto televisivo en España

Se enamoraron siendo apenas unos adolescentes y se casaron siendo unos veinteañeros. Ambos eran jóvenes e inexpertos entonces. América Guinart es hasta ahora la única mujer con la que se ha casado Alejandro Fernández y es la madre de sus tres hijos mayores: Alex y las mellizas Camila y América.

Ahora en su faceta de abuela de dos nietas: Cayetana y Mía, y con una relación estable de pareja, América Guinart siente que tiene la madurez suficiente para hablar con tranquilidad sobre su pasado y los errores que pusieron fin a su matrimonio con ‘El Potrillo’.

De su relación con Alejandro recuerda que “fue como un amor de cuento, pero ahora con la persona que estoy es un amor más maduro (…) Es un amor más en serio, más grande, que disfrutas más”.

Duraron casados 10 años, pero se separaron cuando tenían cinco años de matrimonio.

“Nos separamos cuando teníamos de casados como 5 años y duramos otros 5 para divorciarnos”, le contó a la periodista Inés Moreno en su programa El Show debe continuar.

En esos años “Alejandro se la pasaba en casa todo el día”, recuerda América.

“Él me celó de todos los novios que yo tuve (después de separarnos) Alejandro fue un hombre al que amé mucho”, afirma.

Al ser consultada sobre la relación con Alejandro Fernández, América Guinart recordó que en aquella época las mujeres de la familia Fernández por lo general eran mantenidas al margen de las carreras de sus esposos.

“No acompañaba yo mucho a Alejandro, la verdad es que no iba yo mucho con él, sí lo acompañaba a algunos lugares, pero no a todos (…) En aquel entonces era como una regla en su familia de que no llevaras a las esposas y pues a mí me tocó eso”, recuerda.

“Y justo cuando nos separamos después pues allí sí empezó a llevar a sus parejas a todas partes (…) Algún día lo platicamos que a lo mejor fue un error que cometimos nosotros (…) A mí casi no me llevaba”.

“Esa era la costumbre que me tocó a mí, fueron pocas veces que lo acompañé, a veces a algunas giras a Estados Unidos que iba su mamá sí algunos lugares iba, fui a algún auditorio nacional que hizo, pero eran como excepciones (…) Llegué a pensar que me gustaría ser su amiga porque los amigos sí podían ir a verlo y yo que era su esposa no podía ir a verlo”, comentó.

Dice que en ese entonces así era la costumbre que había en su familia y así eran las cosas, “así me tocó por algo”.

América asegura que eran muy jóvenes y no supieron manejar las cosas en su momento.

“Fue un noviazgo largo, de siete años, nos casamos muy enamorados”, sostiene. “Llegué a decirle que si tú te decides a cantar yo no me caso contigo nunca”, apuntó.

Pero una vez casados y con las infidelidades de Alejandro ya había muchos pleitos.

“Ya teníamos muchos pleitos (…) Mi familia sufría mucho de verme pasar momentos difíciles”.

Llegamos a concluir “que fue mucha inmadurez de parte de los dos, muchas cosas que no supimos manejar, mucha gente que dejamos que se metiera”