Sabrina Sabrok, actriz de cine para adultos, presenta su show en El Salvador

La actriz y cantante japonesa Sayaka Kanda falleció luego de caerse de su habitación en un hotel, de 22 pisos, de Sapporo, Japón, según informó el domingo su oficina.

Kanda, de 35 años, fue encontrada en estado inconsciente en el jardín exterior del catorceavo piso de un hotel en Sapporo. Una vez que fue hallada la llevaron al hospital, pero ahí fue declarada muerta.

La Policía de la prefectura de Hokkaido está investigando el caso como un probable suicidio, pero no ha descartado que se trate de un crimen.

Kanda, hija del actor Masaki Kanda y de la cantante Seiko Matsuda, entró en el mundo del espectáculo en 2001.

Era conocida por su interpretación de Anna en la versión doblada al japonés de la película de animación de Disney, ‘Frozen’.

Además, prestó su voz a diversos videojuegos, como Danganronpa V3: Killing Harmony y Let it Die.

La famosa se casó en 2017 pero se divorció dos años después.

El sábado, Kanda tenía previsto interpretar el papel principal del musical My Fair Lady en Sapporo, pero no se presentó a tiempo para una representación diurna, según Toho Co, que produce el musical.

Sin embargo, previo a su muerte, el pasado viernes participó en un ensayo, dijo la compañía.

Su agencia de gestión publicó un mensaje en su sitio web en el que se decía que los miembros del personal aún no han podido aceptar la realidad de la muerte de Kanda.