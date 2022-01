“Nunca me imaginé estar aquí”: Luisito Comunica aparece en la portada de Playboy (VIDEO – FOTOS)

Este miércoles, el youtuber y empresario famoso, Luisito Comunica, compartió en sus redes sociales que su fotografía aparece en la portada del nuevo número de Playboy, la reconocida revista para adultos, de la que afirmó ser consumidor desde pequeño.

De esta forma, se mostró muy feliz en por poder formar parte de ésta, ya que afirmó, en sus historias de Instagram, que había cumplido uno de sus sueños.

“No sé si me da risa, no sé si me da curiosidad, esto es algo muy cool, es un sueño cumplido, soy fan de Playboy desde que era un niño”, explicó a todos sus seguidores, a quienes invitó a ver su publicación en donde aparece la portada.

Además de esto, Luisito Comunica indicó que se sentía emocionado, ya que son muy pocos los hombres que han llegado a aparecer en la portada de revista, pues el youtuber asegura que no son más de 15.

Entre los hombres que han salido destacan Hugh Hefner, el fundador de la revista; Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y Bad Bunny, reguetonero puertorriqueño.

El youtuber también señaló que había sido algo completamente inesperado, ya que la edición de la Playboy es de África, pues personas de la revista se habían mostrado interesados por el trabajo que hizo en aquel país durante el año pasado.

“No me pregunten con exactitud cómo pasó todo, porque me extraña tanto a mí como a ustedes”, escribió en sus historias para luego agregar “Llamó la atención algo del trabajo que grabé por el continente africano en 2021 y una cosa llevó a la otra”, dijo.