Jennifer Lopez se desnuda con 51 años para presentar su nueva canción: “In The Morning”

La cantante Jennifer Lopez no ha dudado en posar completamente desnuda con 51 años para promocionar el ‘teaser’ (avance) de su nuevo álbum, “In The Morning”, con una portada sin ropa que ha generado más de 5,5 millones de ‘likes’ (me gustan) en Instagram en menos de nueve horas.

“¡Sorpresa! Aquí está la portada oficial de ‘InTheMorning’ El single sale el viernes”, escribió Jennifer Lopez compartiendo su portada desnuda.

Con el desnudo integral para la portada de ‘In The Morning’ Jennifer Lopez se tapa lo justo para evitar tener problema con la censura en Instagram y Televisiones con los desnudos femeninos.

Rita Ora (“Leyenda”), Napoleon & Tabitha Dumo, Coach, Mert Alas, Jessy Terrero, Luther Brown o Phillipe Blond fueron algunos de los famosos que reaccionaron en Instagram al desnudo integral de Jennifer Lopez con 51 años.

Jennifer Lopez vuelve a desafiar a los censoresJennnifer Lopez ya llamó la atención de los censores con su sensual actuación con Maluma, en la que bordeó la línea roja impuesta por la censura, durante la gala de los American Music Awards (AMAs).