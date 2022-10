FOTOS | Demi Rose enamora a sus fans usando escotado vestido sin sostén que resalta su “pechonalidad”

La modelo británica Demi Rose no tiene reparo para exhibirsus exuberantes curvas, y unas recientes fotos que compartió en Instagram enamoraron a sus millones de fans debido a que en ellas aparece usando un ajustado y escotado vestido azul sin sostén que resalta sus encantos.

“Recuerdo de un momento rubio en St. Lucía, de hecho, tengo unas cuantas fotos que no había publicado de este viaje… ¿Quieres ver más? 💙”, escribió la influencer al pie de las postales que llevan más de 91,000 mil corazoncitos rojos en un par de horas. La sexy británica ha recibido diversos mensajes, halagando su belleza y su anatomía de alto impacto.

“Por supuesto que queremos ver más. Eres impresionante y hermosa. Definitivamente mi musa 😍😍”, “Espectaculares curvas 🔥😍” y “Si no es así como me van a recibir en el cielo, no quiero ir entonces 😇❤️”, son algunos de los comentarios que recibió Demi.

En otra instantánea que publicó la joven se le puede admirar tomando el sol sobre una lancha mientras resalta su silueta con un ajustado vestido de color rojo, que es de una tela semitransparente y deja ver sus torneadas piernas, caderas y “pechonalidad”.

Demi Rose goza de gran popularidad en las principales redes sociales y ella sabe cómo consentir a sus 19.9 millones de seguidores en Instagram, donde eleva la temperatura a la menor oportunidad.