Demi Rose presume traje de baño en un jacuzzi frente al mar

Las redes sociales se encendieron este pasado domingo cuando se filtraron nuevas imágenes de la filmación de «Joker 2: Folie a Deux», mostrando a Joaquin Phoenix y Lady Gaga en uno de los escenarios más icónicos de esta nueva franquicia: la escena de las escaleras.

Las nuevas imágenes corresponden a dicha locación, la cual se convirtió en una de las escenas más importantes de «Joker», película que abrió este nuevo arco argumental de DC Studios y que le valió el Óscar a Mejor Actor a Phoenix.

SHE’S SINGING AND DANCING DOWN THE STAIRS!!! #Joker2 pic.twitter.com/kviI9xniDD