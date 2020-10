Danna Paola es idéntica a Ariana Grande con esta foto según sus fans

Danna Paola con 25 años de edad vuelve a desatar la locura en Instagram, ya que sus millones de fans le volvieron a encontrar un parecido con la cantante estadounidense, Ariana Grande de 27, y es que el nuevo look de Danna Paola, además de su nuevo aspecto físico han hecho que la relacionen con ella.

Como todos saben la figura de Ariana Grande es muy fitness, ya que siempre se ha cuidado demasiado y más por ser una estrella de talla mundial, es por eso que muchos aseguran que la mexicana le está siguiendo los pasos, incluso en su manera de cantar, ya que en los últimos videos de Danna Paola varios de sus seguidores han notado que la actriz supuestamente trata de alcanzar sus notas musicales.

La foto donde los fans de Danna Paola hicieron el comparativo con Ariana Grande, fue una selfie muy de cerca donde se puede apreciar la belleza de la mexicana muy de cerca y es evidente que su rostro luce mucho más afilado que antes, además de unos labios carnosos muy al estilo de la guapa Ariana Grande.

Dicha foto alcanzó más de dos millones de likes, además de varios comentarios de todo tipo entre ellos lo guapa que se ve hoy en día y el gran parecido que tiene con Ariana Grande, de quien no se sabe si Danna Paola es fanática de su música la cual es muy popular a nivel mundial como se dijo anteriormente.

“Ariana grande es perfecta”, “¿Ariana Grande eres tu?”, “Alguien que me diga como me saco a esta mujer de la cabeza”, “Que carita, que ojitos, mi chiquita bella”, “Confirmamos que es la persona más linda que han visto? confirmamos”, “vete por la sombrita, acuérdate que el sol derrite bombones”, fueron algunos de los miles de comentarios que le pusieron a Danna Paola en la bella foto.

Esta es la foto con la que Danna Paola fue comparada con Ariana Grande/Instagram

Regresando un poco con Danna Paola desde hace tiempo se ha enfocado en el cuidado de su salud, es por eso que durante la cuarentena le entró duro al ejercicio, por lo que su cambio físico ha sido muy evidente en sus fotos, además eligió un tono rubio para su cabello el cual se le ve increíble.

La belleza de Ariana Grande comparada con Danna Paola/Instagram

“Que no por ser artista una tiene que recibir y callarse al contrario, si somos mujeres y también somos voces que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayuda a que todo esto frene, lo voy hacer, y yo creo que para todos o alguna critica o cualquier cosa de tu físico que si esto que si el otro a nadie le vas a gustar o sea no todo al mundo le vas a decir “me encantas”, dijo Danna Paola para Sale el Sol.

Por si fuera poco mucho se ha dicho en los últimos meses sobre Danna Paola y Sebastián Yatra, pues se dice que mantienen un romance, por lo que los fans de Tenne Stoessel acusan a Danna Paola de arruinar la relación que la cantante tenía con el colombiano, por lo que ha sido muy atacada en Instagram.

Además Danna Paola y Sebastián Yatra dieron hincapié a una relación desde que colaboraron juntos en el video No Bailes Sola, donde se les vio muy coquetos en las grabaciones del videoclip el cual fue un éxito.