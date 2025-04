Cristiano Ronaldo debuta como productor

Lo que debía ser una noche de música y entretenimiento en el palenque de la Feria del Caballo de Texcoco, en el Estado de México, terminó en un caos generalizado cuando el público reaccionó violentamente ante la ausencia de los esperados «corridos bélicos» en el repertorio de Luis R. Conriquez, uno de los exponentes más reconocidos del género.

Los asistentes al evento, que aparentemente esperaban escuchar los populares «corridos tumbados» que han catapultado la carrera del cantante, manifestaron su descontento de manera contundente al percatarse del cambio en el repertorio. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un verdadero caos cuando el público comenzó a lanzar diversos objetos hacia el escenario, incluyendo sillas, hielos, vasos con cerveza e incluso instrumentos musicales.

Este incidente pone de manifiesto la tensión existente entre las nuevas disposiciones de las autoridades respecto a este género musical y las expectativas de un público que ha seguido fielmente a estos artistas precisamente por el contenido de sus letras.

El cambio en el repertorio de Conriquez no fue casualidad. Apenas tres días antes, el 9 de abril, la Secretaría de Seguridad del Estado de México había emitido una advertencia oficial sobre posibles sanciones a quienes interpretaran «narcocorridos» en eventos públicos, una medida que se suma a las restricciones que este género musical ha enfrentado en diversos estados del país.

Esta advertencia parece haber sido el catalizador para que el artista tomara la difícil decisión de modificar su propuesta musical, un cambio que claramente no fue bien recibido por sus seguidores, al menos no en esta primera presentación con el nuevo formato.

Paralelamente a lo ocurrido en Texcoco, Luis R. Conriquez ha utilizado sus redes sociales para comunicar oficialmente su decisión de dejar atrás los corridos tumbados, un género que lo consolidó como uno de los artistas más populares del momento.

«Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante», escribió el cantante en una historia compartida en su cuenta oficial de Instagram.

Esta declaración confirma que la decisión no fue meramente circunstancial para el evento de Texcoco, sino que forma parte de un replanteamiento más profundo de su carrera artística frente a las crecientes restricciones contra este género musical.

A través de su canal de difusión en la misma plataforma, Conriquez amplió su mensaje dirigiéndose específicamente a sus fans, haciendo una distinción entre quienes lo siguen por su talento y quienes solo buscan un tipo específico de contenido.

«Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes», explicó, dejando claro que se trata de una situación que afecta no solo a él sino a todo el género.

Además, el cantante señaló que «las personas que realmente lo siguen lo seguirán haciendo aunque cante bachata o algún otro género», un comentario que refleja su confianza en que podrá mantener una base de fans a pesar de este drástico cambio en su propuesta musical.

