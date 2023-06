VIDEO | “llévame a mí, pero no te la lleves”, suplica hombre a secuestradores de su esposa

Un impactante video difundido en las redes sociales ha revelado el escalofriante momento en el que una mujer es secuestrada por un grupo armado en Ecuador, mientras su esposo ruega a los delincuentes que no se la lleven y les pide que lo rapten a él en su lugar.

La pareja se convirtió en víctima de la delincuencia organizada cuando, en cuestión de segundos, un grupo de individuos abordó su vehículo en un aparente acto de secuestro. Los hechos han generado indignación y preocupación en la sociedad.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa cómo el matrimonio llega en su camioneta negra a su residencia. Justo cuando la mujer desciende para cerrar las puertas del portón es interceptada por un grupo de personas armadas que descienden de un automóvil sedán blanco.

La mujer, aterrorizada, corre hacia su hogar buscando refugio, pero es perseguida por los sicarios, quienes la arrastran por la fuerza mientras someten a su esposo, quien se ve obligado a arrodillarse con un arma apuntándole a la cabeza. En un acto desesperado, el esposo suplica al delincuente que sea él quien sea secuestrado en lugar de su amada esposa.

“Papito lindo, no te la lleves. Mijo lindo, llévame a mí, pero no te la lleves. Papito lindo, por favor, no lo hagas”, se escucha suplicar al angustiado esposo.

Una vez que los secuestradores suben a la mujer al automóvil, uno de ellos aprovecha para tomar una mochila verde del interior de la camioneta. Tras un minuto de permanecer en el lugar, los sospechosos abandonan el sitio a pie, dejando la puerta abierta. Pocos segundos después, un sexto individuo desconocido se une al grupo en una motocicleta que esperaba en la esquina, facilitando su escape.

Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó el secuestro de la mujer y el desenlace de esta angustiosa historia, generando gran preocupación en la comunidad y una urgente demanda de acciones por parte de las autoridades para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

