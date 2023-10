VIDEO | Internautas critican a quinceañera por dar sopa instantánea en su fiesta

Las fiestas de XV años son el sueño de muchas adolescentes. Sin embargo, los costos de dichas fiestas suelen ser elevados, por lo que algunos padres buscan opciones para economizar.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que en una fiesta de quinceañera, en vez de los platillos elaborados que hay comúnmente, el personal preparó vasos de sopa instantánea para los invitados.

En el video se ve cómo tres mujeres sirvieron, con cucharones, el agua caliente de una olla a los recipientes de unicel. Acto seguido, las pusieron en un carrito de metal para repartirlas.

A raíz del incidente, usuarios de TikTok comenzaron un caluroso debate sobre lo que opinan respecto a la comida que debe servirse en las fiestas.

“Pues a mí, que no se les ocurra darme Maruchan en una fiesta. Mejor que no me inviten”, respondió un usuario al video en la sección de comentarios.

No obstante, una usuaria de la misma red social respondió que no siempre se tiene de un presupuesto alto para alimentos más elaborados: “Hace tres meses, en la fiesta de mi hija, di tacos de pastor y longaniza, se da lo que se puede y aún así nada les parece”.

