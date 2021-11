VIDEO: Hombre encuentra a su mujer con otro en el motel y la saca casi desnuda en plena carretera

Las redes sociales están plagadas de historias y momentos increíbles, pero ninguno se asemeja al protagonizado por una perrita sorda que, con ayuda de sus dueños, ha desarrollado la habilidad de entender el lenguaje de señas.

Aunque sus habilidades han sido cuestionadas por algunos internautas, otros tantos no dejan de enternecerse, pues demuestra que las mascotas siempre encuentran la manera de entendernos y darse a entender en caso de que necesiten algo o se encuentren en apuros.

La usuaria de TikTok @cotufaloca está sorprendiendo en redes al compartir cómo su perrita, que es totalmente sorda, entiende y atiende al lenguaje de señas sin problema alguno.

En el video de apenas 10 segundos se ve cómo le comunica a su perrita a través de lenguaje de señas que su “papá” llegó a casa. Esta entiende el mensaje y se echa a correr para dar la bienvenida a su dueño. Este clip ya suma más de dos millones de reproducciones y mil comentarios, la mayoría de ellos de usuarios que enternecen con la reacción de la perrita.

Aunque la reacción de la perrita es enternecedora, lo que más llama la atención es su capacidad para entender las expresiones del lenguaje de señas.

Sin embargo, algunas personas han dudado de la credibilidad de las habilidades de la lomita y afirman que todo se trata de una farsa, que no es sorda y realmente escuchó a su dueño al entrar a casa, motivo por el que su dueña grabó otro clip en el que se observa cómo realiza diversos tipos de ruidos alrededor del can sin que este reaccione en algún momento, ya que, efectivamente, no percibe los sonidos.

Aunque la dueña del can no ha explicado concretamente cómo hizo para que esta entendiera el lenguaje de señas, es seguro que su entrenamiento debió comenzar a temprana edad.