VIDEO |En plena vía pública, joven revela que tiene Coronavirus y así reacciona la gente a su alrededor

Frente al escepticismo de algunas personas por el nuevo coronavirus, las redes sociales se han convertido en una aglomeración de bromas al respecto. Y es que frente a aquellas situaciones complicadas, los usuarios suelen sacar su lado más ‘gracioso’.

Prueba de ello es una broma de cámara escondida que rea lizo una chica en plena vía pública, anunciando que tiene síntomas de Covid-19 y alarmando a quienes se encuentran cerca de ella.

Se trata de una popular YouTuber mexicana, llamada Liliana Hurtado, quien quiso sorprender a los transeúntes que no usan mascarillas o las utilizan inadecuadamente.

En el video, la joven se encuentra en la calle, al lado de algunas personas y finge hablar por teléfono con un familiar a quien le explica los ‘síntomas’ de coronavirus que está presentando.

“Toda la mañana me he sentido mal, he perdido el sabor. Por eso me iré a hacer la prueba ahorita”, dice la chica por teléfono, mientras las personas a su alrededor se alejan y colocan bien su cubre bocas.

Aunque todo se trata de una broma, la mujer asegura que se busca hacer conciencia en las personas para que se cuiden y tomen en serio las medidas de prevención ante la pandemia de Covid-19.

Hasta la fecha, en México se registran 738 mil casos confirmados de la enfermedad; de estos, 77,163 han fallecido y otras 531 mil, lograron recuperarse. Y más de 125 mil se mantienen hospitalizados.