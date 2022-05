VIDEO: Dobles de acción en películas de Hollywood se prenden fuego para celebrar su boda

Un vídeo se ha viralizado en la plataforma social de TikTok, en el que muestra a dos padres “desesperados” que tomaron la decisión de llevar a su hija a una iglesia y la hicieron prometer que jamás volvería a hablar con su exnovio, y dicho momento fue captado en un corto.

El vídeo se volvió tan popular que ya alcanzó alrededor de 11 millones de visualizaciones en TikTok, y muchos comentarios y reacciones por la medida extrema de los padres.

Lo impactante del clip es la medida a la que recurrieron los padres de esta chica, al llevarla a la iglesia y hacerla prometer ante un altar que no hablaría nuevamente con su exnovio.

Durante el corto se aprecia a la joven junto a sus padres haciendo la promesa y al finalizar persignarse en señal de que cumplirá con el pacto.

Un amigo de la chica, identificada como Iveth, fue el encargado de captar el momento y luego lo subió a su cuenta de TikTok, con la leyenda; “La llevaron a jurar para que no le hable a su ex”.

Luego, Iveth comentó la historia de TikTok diciendo; “Gracias por exhibirme, qué detalle jajajaja”.

Para los internautas el videoclip fue muy peculiar y gustó mucho, a tal punto de llegar a más de un millón de comentarios como; “Situaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas”, “Esa podría ser yo”. ” Así haremos contigo, como no se me ocurrió a mí “. “Que no lo vean mis papás”.

“No me rio porque bien podría ser yo “.”Imagínense el amor que le tienen sus padres”.