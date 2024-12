Trailero graba a La Llorona cruzando la carretera

Un conductor de un tráiler capturó lo que muchos consideran una actividad paranormal en la carretera Ruta al Atlántico, en el departamento de Izabal, Guatemala. El incidente ocurrió en el kilómetro 265, donde el hombre, al volante de un vehículo pesado, avistó una figura extraña en la vía.

El conductor, intrigado por la aparición, utilizó su teléfono celular para grabar la silueta, que se asemejaba a la de una mujer. En el video, el hombre comenta: “Solo miren con quién me vine a topar aquí (…) Solo paré porque ya no aguantaba los pies (…) Miren, esto no es un montaje. Solo miren con qué muchachita me vine a topar aquí; ahorita me voy”.

El vídeo, que ha circulado rápidamente en redes sociales, ha generado un intenso debate entre los usuarios, quienes están divididos en sus opiniones sobre la veracidad del fenómeno capturado. La grabación ha suscitado tanto curiosidad como escepticismo, reflejando el interés por lo inexplicable en la cultura contemporánea.

Qué fue lo que vio este piloto en Izabal? pic.twitter.com/K4FW8mmTcc — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) December 27, 2024

