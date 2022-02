FOTOS l Descomunal gato enloquece a las redes sociales

Según información de la cuenta de Twitter, un hombre arriesgó su vida para salvar la de un perro que había caído a un río de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

El hecho quedó registrado en video por un testigo que paró a observar la situación. El perrito ya estaba flotando boca abajo porque había agotado toda su energía en intentar salir del agua, pero todo esfuerzo fue inútil.

Como las personas sabían que no podía salir por su cuenta, un hombre se lanzó al agua para sacarlo del lugar con vida. Aunque se tratara de una zanja, cuyas aguas posiblemente no estuvieran limpias, el hombre arriesgó su propia salud para salvar al can.

Otra persona desde fuera del agua le lanzó una cuerda, con la cual el hombre pudo salir y sacar al perrito en brazos.

De inmediato se escucharon aplausos desde las personas que estaban mirando la situación. De hecho, la persona que estaba grabando le gritó: «¡Ese es un héroe!».