Conmovedor: Llora por su divorcio y un caballito la consuela (VIDEO)

Foto: Cortesía

Un tierno caballo, tras ver llorar a su cuidadora debido al proceso de divorcio por el que estaba pasando en ese momento, optó por acercarla hacia él para consolarla.

Shania es una mujer que se dedica a cuidar animalitos y en redes sociales se viralizó un video en el que “Shiner”, uno de los caballos que tiene bajo su cuidado, la consoló cuando rompió en llanto debido a sus problemas sentimentales.

La grabación fue publicada en TikTok con la leyenda “No los merecemos”: se divisó cómo el animal se dio cuenta de que Shania lloraba y poco a poco, la empujó hacia su cuerpo y colocó su cabeza en su espalda; parecía que le estaba dando un abrazo para tranquilizarla.

El momento quedó grabado porque ella siempre se filma con los animales, para dejar evidencias de su interacción con ellos: ver estas grabaciones le ayuda a entenderlos mejor.

En ese momento se encontraba tan agobiada por sus problemas, que olvidó por completo la cámara; “estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el de mi mudanza”.

“Simplemente, me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió, sintió mi dolor y me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”.