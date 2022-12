Salvaje envía a una abuelita a emergencias tras propinarle más de 100 golpes

Tammel Esco fue sentenciado a 17 años y medio de cárcel tras declararse culpable de golpear más de 100 veces a su vecina, una mujer asiática de 67 años, en la entrada de su edificio en Yonkers (NY).

Una cámara de seguridad captó el violento ataque sucedido en marzo de 2022; se recomienda prudencia al verlo. La pequeña mujer, de origen filipino, estaba ingresando a su edificio cuando Esco la golpeó más de 100 veces. También la pisoteó con sus botas de trabajo, le lanzó epítetos racistas y la escupió.

La víctima sufrió múltiples fracturas faciales y sangrado en el cerebro. Pero también hubo daño emocional: se mudó del edificio, temiendo por su seguridad.

“En 27 años de vigilancia, éste fue uno de los crímenes más violentos y atroces que he presenciado. Por eso es tan atroz. No hubo relación. No hubo discusión. No hubo conexión. Se trata de alguien que regresa a casa y es atacado en el vestíbulo de su edificio”, dijo el comisionado de policía de Yonkers, Christopher Sapienza.

La fiscal de distrito del condado Westchester y el comisionado de policía de Yonkers anunciaron que Esco cumplirá 17 años y medio en una prisión estatal por agresión en primer grado como delito de odio. También estará sujeto a cinco años de supervisión posterior a la liberación.

“Reconoció al declararse culpable, lo que nos llevó a poder acusar esto como un crimen de odio”, dijo la fiscal de distrito del condado, Miriam E. Rocah. “Y algo que enfaticé en mis comentarios es el hecho de que él escupe, lo que, creo, conduce a una inferencia de odio”.

Además de lanzar una línea directa para denunciar de delitos de odio, la fiscalía está trabajando en un portal para realizar un seguimiento de todos los prejuicios y crímenes de odio, acotó Pix11.

Jennifer Wu, una de las abogadas que representan a la víctima, dijo que ella no quiere revelar su estado de salud actual por motivos de privacidad, pero está agradecida por la indignación y el apoyo de la gente en todo el mundo. Medios de comunicación asiáticos siguieron de cerca el caso, en medio de una denunciada ola de ataques a esa comunidad en EE.UU. y particularmente en New York desde la pandemia.

En marzo un joven de 28 años fue arrestado como sospechoso de haber agredido físicamente a siete mujeres de ascendencia asiática en sólo dos horas en diferentes zonas de Manhattan.