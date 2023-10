Presidente Bukele presenta solicitud de inscripción de candidatura al TSE

El presidente de la república, Nayib Bukele, y su fórmula presidencial, el vicepresidente Félix Ulloa, presentaron su solicitud de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir en las elecciones presidenciales del 4 de febrero de 2024.

A pocos minutos del cierre del plazo de inscripción de candidaturas presidenciales y de diputaciones a la Asamblea Legislativa para las elecciones de 2024, el mandatario salvadoreño y su fórmula presentaron la documentación que requiere el TSE para inscribirlos como candidatos presidenciales por el partido político Nuevas Ideas.

A continuación, el presidente Bukele salió del edificio del TSE para saludar a la multitud que lo ovacionaba con gritos de «cinco más, cinco más» y «reelección, reelección», algunos afirmaron que estuvieron esperando durante tres días para poder ver al mandatario y desearle lo mejor de cara a las elecciones presidenciales 2024.

Nayib Bukele, acompañado de sus hermanos y del vicepresidente de la república, tomó un megáfono para dirigirse a todas las personas y medios de comunicación que abarrotaron las calles para presenciar el momento. «Muchas gracias a todos por venir. Nos encanta ver tanta gente que se convocó acá por sí misma, algunos tienen varios días de estar acá y eso es algo totalmente orgánico y natural. Esta es la expresión del pueblo salvadoreño que quiere que continuemos por cinco años más haciendo los cambios que este país necesita».

«Será el pueblo salvadoreño el que decida si quiere reelección. El pueblo salvadoreño decidirá si quieren que los niños reciban un capirucho o una computadora. El pueblo salvadoreño decidirá si quiere seguir siendo el país más seguro del continente o si quiere volver a ser el país más inseguro del mundo», manifestó el presidente ante los insistentes gritos que pedían «reelección, reelección».

El 15 de septiembre de 2022, el presidente Bukele anunció en cadena nacional que correría como candidato presidencial para las elecciones generales de 2024.

«Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia la República. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos los que decidirán sino el pueblo salvadoreño», expresó ese momento el mandatario salvadoreño.

Desde el anuncio del presidente Bukele, diferentes sectores de oposición se han pronunciado en contra la candidatura del gobernante por un nuevo periodo presidencial e incluso han señalado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ser improcedente e ilegal, al igual que a la sentencia 1-2021, que legitima la participación del mandatario Nayib Bukele en las elecciones de 2024.

Dichos sectores de oposición han intentado impugnar la sentencia de la Sala que admite la candidatura del presidente Bukele e incluso, el candidato presidencial del partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, intentó impedir la inscripción del mandatario y obligar a los magistrados del TSE a no aceptar dicha solicitud.

