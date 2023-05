Plácido Domingo se prepara para brindar uno de los mejores conciertos en El Salvador

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto no deja de sorprender a quienes siguen su contenido en la red social de la camarita, debido a que su transformación ha dejado a más de uno perplejo tras ver que se ha ido vistiendo de forma femenina y posa con lencería en las postales que sube, aunque sus dientes son los que más impacto han causado y le recomiendan asistir al odontólogo.

Hace poco también tomó la determinación de cambiar su nombre de usuario en la red social de la camarita, al tiempo que lo hizo por uno de mujer, tal y como se quiere ver porque el periodista Saúl Ortiz estuvo mencionando en el programa ‘Fiesta’ que Blanes habría recurrido a otras instancias.

Camilín aparentemente se habría dirigido al mercado negro para cumplir con un tratamiento médico que lo ayude con este proceso de transición, debido a que quiere ser una fémina. Además, Ortiz también mencionó que tampoco está recibiendo orientación de un especialista.

“Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos”, añadió.

“Ahora te sientes mujer, perfecto, pero arréglate esa boca”, “Este chico está llamando la atención, tiene una grave crisis de acción y personalidad”, “Esta gentuza, porque no es otra cosa nada más que gentuza, se está aprovechando de tu rabia contenida”, “Estos dos elementos solamente van por interés“, “Tiene dientes, pero están limados para encajar la prótesis, que se le habrá caído”, “No le escriban cosas feas, no sean crueles. Obviamente, el chico no está bien”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

