Piqué usó a «La Traviesa» para poder verse a escondidas con su supuesta amante

Foto: Cortesía

Tras la ruptura de Shakira con el central del Barcelona Gerard Piqué, la famosa cantante colombiana ha lanzado una canción que se espera que sea el éxito del verano.

Se trata de ‘Don’t you worry’, que ya vio la luz este viernes, 17 de junio, y que es un proyecto musical de la banda estadounidense Black Eyed Peas en colaboración con Shakira y el exitoso DJ David Guetta.

Esta es la primera vez que Black Eyed Peas y Guetta se unen en una colaboración, pero no sucede lo mismo con Shakira porque en diciembre del 2020 ella y la agrupación liderada por Will I Am ya demostraron de lo que eran capaces dando vida a ‘Girl like me’.

Los artistas ya habían dado a conocer a través de sus redes sociales la portada del sencillo, que tiene cierto aire futurista con una especie de pirámide flotante.

¿De qué trata ‘Don’t You Worry’?

El tema habla sobre mantener esperanza en momentos de oscuridad. Claramente, fiel al estilo de los BEP, habla sobre dejarse llevar por la felicidad de la fiesta y el baile. Es una canción con un mensaje claro: vivir la vida y disfrutar el proceso a pesar de las adversidades.

A tan solo unas horas de haber sido colgado en YouTube, ‘Don’t You Worry’ ya cuenta como más de 20,000 views, sin duda un tema con el que la cantante demuestra que un nuevo capítulo siempre comienza con más fuerza e ilusión.

Y si ‘Te Felicito’ ya experimentaba desde hace dos semanas un crecimiento en sus reproducciones debido a los mensajes ocultos que supuestamente la cantante habría dejado para su entonces pareja, ahora Shakira volverá a conquistar los corazones.