Mark Zuckerberg aparece con moretones en los ojos y heridas en la nariz

La familia de Charlotte Sena, la niña de 9 años desaparecida el sábado por la noche en el norte del estado de Nueva York, ha lanzado un llamado desesperado al público, mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para localizar a la menor, temiendo que haya sido secuestrada.

Charlotte, quien se encontraba de camping en el Parque Estatal Moreau Lake con su familia, salió a dar un paseo en bicicleta con amigos cercanos durante la hora de la cena y nunca regresó, según informaron las autoridades.

La policía emitió una Alerta Amber el domingo por la mañana, indicando que creen que Charlotte podría estar en “peligro inminente”.

El Teniente Coronel Richard Mazzone de la Fuerza Uniforme de la Policía Estatal expresó: “Después de una búsqueda exhaustiva en el parque, tomamos la decisión de emitir la Alerta Amber porque, tras la búsqueda intensiva, no pudimos localizarla, lo que nos llevó a la posibilidad de un secuestro”.

Cuando desapareció, Charlotte llevaba una camiseta Pokémon naranja teñida, pantalones azul oscuro, Crocs negros y un casco de bicicleta gris, según la descripción proporcionada por la policía estatal.

“Este es un momento crítico. Las estadísticas nos dicen que en posibles secuestros, las primeras 24 a 48 horas son cruciales”, destacó John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, en una entrevista con CNN This Morning.

La familia de Charlotte está instando al público a proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizarla. Jené Sena, tía de Charlotte, declaró a WCBS, afiliada de CNN, “Ninguna pista es insignificante. Ella es una niña rubia, adorable, de 9 años, con flequillo. Tiene ojos verdes, mide poco menos de 5 pies de altura y es simplemente una niña dulce y adorable”.

La última vez que se vio a Charlotte fue alrededor de las 6:15 pm del sábado, andando en bicicleta en uno de los circuitos del parque. La bicicleta fue encontrada en el circuito sin la niña, lo que llevó a su madre a denunciar su desaparición alrededor de las 6:45 pm, según Mazzone.

“Una vez que encontraron su bicicleta durante esa búsqueda, se dieron cuenta de que no estaba en ella, que no había ido muy lejos, que no se había perdido. Algo está realmente mal”, comentó Miller.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que más de 100 personas, incluyendo equipos de rescate submarino y de aviación, sabuesos, drones y expertos en tecnología, están participando en la búsqueda. Hochul hizo un llamado a la colaboración ciudadana: “No dejaremos piedra, rama, mesa o cabaña sin remover, sin tocar, sin examinar en nuestra búsqueda de Charlotte. Si sabe algo, si ha visto algo, si escucha algo, comuníquese con el 911 para contarnos lo que sabe”.

El Parque Estatal Moreau Lake, ubicado a aproximadamente 45 millas al norte de Albany, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, según una publicación en Facebook del parque.

