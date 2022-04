La leyenda del tenis Boris Becker permanecerá tras las rejas por sus delitos financieros

Con el Real Madrid a tan sólo un punto de ganar su 35º título de campeón de Liga, Carlo Ancelotti se declaró “supersticioso” el viernes durante la rueda de prensa previa al partido de la 34ª jornada contra el Espanyol, sin pronunciarse sobre el posible título.

“Te digo con honestidad que no me gusta hablar de esto porque aún no lo he conseguido y soy supersticioso en este sentido, como casi todos los italianos y como muchos españoles”, confesó Ancelotti al ser preguntado sobre la consecución del campeonato.

“Somos conscientes de que estamos muy cerca de ganar el título y tenemos que sacar el punto en estos partidos porque aún no se ha acabado la Liga. Nos gustaría acabarlo mañana (el sábado)”, añadió.

🏆🎉 HABRÁ DOBLE CELEBRACIÓN



👏🏽💪🏽 Si el Real Madrid gana o empata frente al Espanyol mañana, los blancos celebrarán el título por partida doble



✅ Primero en el Bernabéu



✅ Luego en Cibeles



Lo vemos todo, en #DeportesCuatro a las 15:10https://t.co/KTCwyiZjuN pic.twitter.com/UEvHC1zdNW — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) April 29, 2022

Al Real Madrid le basta con un empate o una victoria para proclamarse campeón de España a cuatro fechas para el final del campeonato.

“Pensamos sólo en el partido de mañana y si tenemos que celebrar lo haremos, como todo el mundo. Hasta ahora no hemos preparado nada de la celebración, sólo pensamos en ganar el partido”, aseguró el técnico italiano.

Para este partido contra el Espanyol, que tendrá lugar cuatro días antes de la vuelta de semifinales (derrota 4-3 en la ida) de Liga de campeones contra el Manchester City el miércoles en el Bernabéu, Ancelotti asegura que alineará a “un equipo para ganar el partido” y no para dar descanso a los titulares.

“Tenemos problemas en defensa porque no están ni Alaba, ni Nacho ni Militao. Pondré a Vallejo, que ha jugado poco, pero es un profesional serio. Con él puede jugar de central Casemiro, que ha vuelto de lesión. En la medular tengo muchas opciones, pero tengo jugadores frescos como Camavinga y Ceballos, que lo han hecho bien y tienen confianza”, concluyó Ancelotti.