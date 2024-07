Kamala Harris espera ganar la nominación demócrata que le permita ser la candidata a presidenta

Una mujer fue apuñalada hasta la muerte en San Dimas el jueves cuando alguien la atacó con una espada, según las autoridades.

El incidente se informó alrededor de las 3:30 p.m. en la cuadra 300 de South Huntington Avenue, entre Arrow Highway y Cienega Avenue.

Un video de un teléfono celular obtenido por Eyewitness News muestra a una mujer que lleva lo que parece ser una espada samurái frente a Los Ángeles. Los agentes del sheriff del condado la detienen en medio de la calle.

«Escuché las sirenas y luego escuché a la policía decir ¡agáchense, agáchense!», dijo Trinh García, residente de San Dimas.

García se encontraba en su casa cuando ocurrió el incidente. En ese momento, no sabía que la mujer portaba una espada ni que otra mujer de la misma casa había sido asesinada.

«Estamos conmocionados, estamos atónitos», dijo García.

«Al llegar, los agentes encontraron a una mujer con numerosos cortes y laceraciones en el cuerpo. Esa mujer los dirigió a una residencia en la calle, donde los agentes encontraron a otra mujer que también sufría laceraciones y que luego fue declarada muerta en el lugar», dijo el teniente del LASD, Daniel Vizcarra.

Los agentes luego encontraron a otra mujer mientras registraban la casa, que resultó ilesa pero también fue trasladada al hospital debido a una emergencia médica, dijo Vizcarra.

No se supo de inmediato si la mujer que fue captada en video caminando con la espada era una víctima o una sospechosa. Un video adicional la mostró caminando hacia la puerta principal de una casa ubicada a unas pocas puertas de distancia con sangre corriendo por un brazo y portando la espada en el otro.

«No sabía qué estaba pasando y no reconocí a la señora. Gracias a Dios que no estábamos en casa. Ella solo dijo hola, hola. Tal vez solo estaba llorando pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué tenía una espada», dijo Ed Consencino, residente del área.

Los vecinos dijeron que las personas involucradas en este incidente vivían en la misma casa, sin embargo, lo que sucedió dentro de esa casa el jueves sigue sin estar claro.

«Eran gente tranquila, sólo salían a buscar el correo, abrir el garaje, sacar la basura, fuera de eso, eran gente tranquila», dijo García.

No se han realizado arrestos y no hay más detalles disponibles de inmediato.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...