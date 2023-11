Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina

Argentina escogió este domingo, 19 de noviembre, a Javier Milei como su nuevo presidente, venciendo al candidato oficialista Sergio Massa.

El ultraderechista, quien lleva como vicepresidenta a la abogada Victoria Villarruel, asumirá el cargo a partir del 10 de diciembre por el período 2023-2027.

Aún sin cifras oficiales, Sergio Massa reconoció su derrota en el balotaje y afirmó que llamó a Milei para felicitarlo.

“Esta fue una campaña muy larga y difícil. Quiero agradecer a los que trabajaron en el comicio de hoy. También quiero agradecer a todos aquellos que en esta discusión de dos propuesta diferentes de país intentaron contarle a cada argentino y argentina el proyecto de país que representamos. Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión y es que la Argentina tiene un sistema democrático fuerte”, manifestó el candidato oficialista.

Añadió: “Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”.

Según la información brindada por la Cámara Nacional Electoral (CNE), el 76 % de los 35,8 millones de argentinos habilitados para votar en este balotaje acudieron a las urnas.

El economista ultraliberal es el líder del partido La Libertad Avanza, fuerza con la cual ganó una banca de diputado en el Congreso en 2021.

Defiende una reforma integral del Estado mediante un recorte drástico del gasto público. Propone cerrar el Banco Central por considerarlo responsable de la emisión sin freno y dolarizar la economía como formas de aniquilar la inflación de cerca del 140% anual.

También defiende la privatización de las empresas públicas y la eliminación de impuestos. Además, está en contra del aborto, rechaza que el cambio climático se deba a la acción del hombre, cuestiona el programa de educación sexual en las escuelas y se identifica con los ultraderechistas Jair Bolsonaro y Donald Trump, expresidentes de Brasil y Estados Unidos.

