Inicia Campaña Integral de Vacunación para niños y mujeres embarazadas

Kim Kardashian no deja de sorprender a propios y extraños. Aunque es reconocida por su espectacular semblante e increíble figura, la empresaria está dispuesta a hacer lo que sea para retrasar los signos de la edad, incluso comer heces fecales, como aseguró hace unas semanas.

En una plática con Allure, la fundadora de SKIMS volvió a hablar recientemente acerca de aquellas curiosas declaraciones. “Sólo estaba bromeando un poco”. Sin embargo, aclaró a qué se refería, dejando atónito a más de uno. “Ahora que lo pienso, probablemente comería mi*rda si alguien me dijera, ‘Si comes este tazón de caca todos los días, te verás más joven’”, expresó la estrella de la televisión.

Incluso fue más allá y reveló cuánta cantidad estaría dispuesta a tomar para rejuvenecer: “Tal vez solo un bocado. No podría ingerir un plato entero”, explicó.

Aún así, afirmó que hay ciertas líneas que no se deben rebasar a partir de cierta edad sobre el cuidado de la imagen y el cuerpo. “Siempre quiero lucir apropiada. Llega un punto en el que llevas las cosas demasiado lejos. Demasiado relleno, demasiado estirado, demasiado trabajo cosmético”.

No obstante, aclaró que le importa lucir bien y que, después de ser madre, lleva a cabo sus tratamientos para la piel durante la noche: “Después de que todos están en la cama, hago mis tratamientos con láser”.

La empresaria destacó que ya dejó a un lado ciertos complejos y que la preocupación por su aspecto se ha visto reducida: “Estoy en paz con no ser perfecta y no era así antes“.

A principios del mes de junio, Kim Kardashian dijo a The New York Times que estaría dispuesta a ingerir heces fecales con tal de lucir más joven: “Si me dijeras que literalmente tendría que comer caca todos los días y que me vería más joven, quizás lo haría”.

No obstante, hasta el momento la socialité no ha llegado a esos extremos, pues cuida su piel con productos de su línea SKKN, que incluye ingredientes como vitamina C, ácido hialurónico, niacinamida, ácido glicólico y láctico, manteca de karité y escualeno.