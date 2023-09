El artista salvadoreño TNT le da la vuelta al mundo con un mural de Cristiano Ronaldo

Tan solo dos meses después de lanzar su último single Copa vacía, Shakira (46) vuelve a sorprender a sus fans con una nueva canción. Se trata de El jefe. Un corrido tumbado, en colaboración con el grupo Fuerza Regida.

«Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario. Gustos caros, la mentalidad… Solo te falta el salario», indica el tema que ha alcanzado tres millones de reproducciones en siete horas.

No solo la letra ha acaparado la atención de los seguidores de la barranquillera, sino también sus pasos de baile -que se acercan muchísimo a los que se ven en las fiestas regionales en Baja California- y una curiosa frase, que dice en el minuto 2.24 del sencillo: «Lili Melgar, para ti está canción, que no te pagaron la indemnización».

Por supuesto, el nombre de Lili ha comenzado a correr como la pólvora por las redes sociales, además de la imagen de Melgar que aparece en el vídeo. Y, en cuestión de minutos, los fans encontraron las respuestas: la mujer que hace un cameo en el clip es la verdadera Lili, es la ex niñera de la familia Piqué.

#México l La colombiana @shakira , le dedica su último single a su 'nanny' Lili Melgar, quien -según su hija @darianamelgar14 – sigue trabajando para Shakira, a pesar de que Gerard Piqué @3gerardpique la despidió sin indemnizarla. pic.twitter.com/bpLG6yiy75 — Señal Capital (@senalcapital) September 21, 2023

Según han confirmado diversos medios internacionales (e incontables tuits), Melgar ha cuidado de Milán y Sasha durante años. Es más, la cara de la asistenta es conocida entre los fans de la cantante, quienes solían encontrarla junto a Shakira y Gerard en los aeropuertos, cuando hacían viajes familiares.

Pero, ¿por qué la intérprete la nombra en la canción? De acuerdo con numerosas hipótesis y rumores, que deambulan desde 2022 y que habrían sido confirmadas hoy, Piqué habría despedido a Melgar de forma injustificada y sin pagarle la indemnización correspondiente. El motivo de despido, que no ha sido confirmado, es que Lili habría informado a Shakira de las actividades del futbolista con su amante, Clara Chía.

Melgar no ha sido quien a corroborado las teorías, sino su hija Dariana. «Lili Melgar es la nana de los hijos de Shakira. Lili sale en el vídeo y la cantante menciona que no fue indemnizada, porque Piqué no pagó lo que a ella le debía», compartió la joven, en Twitter.

Durante la madrugada, Dariana colgó ocho tuits sobre su progenitora, en los que expresa cuanto la quiere y cuan orgullosa se siente de ella. «Esta canción es para ti, mamá. Te amamos. Madrecita de nuestras vidas. Eres una mujer valiente, hermosa y humilde», escribió, después de revelar que Lili «continúa trabajando con Shakira, a pesar de todo».

