David Bisbal adelanta la Nochebuena con el lanzamiento de «Todo es posible en Navidad»

La nueva etapa de Linkin Park, una de las más icónicas bandas de rock de la década de los 2000, sigue abriéndose paso, ahora, con el lanzamiento del nuevo sencillo titulado «Over Each Other», otra muestra más de lo que se viene con su próximo álbum.

El sencillo fue lanzado este jueves con un video clip oficial y marca una consolidación de la figura de Emily Armstrong como nueva vocalista y figura principal de Linkin Park. Además, sirve como antesala del disco «From Zero», el cual se lanzará oficialmente en noviembre.Ç

Este sencillo se une a «The Emptiness Machine» y «Heavy is the Crown» como los lanzamientos de Linkin Park tras la presentación oficial de Armstrong como su nueva vocalista. Estas canciones también forman parte de «From Zero».

Linkin Park marcó un regreso triunfal este 2024 con Armstrong como novedad y, de igual forma, anunciando una gira por Estados Unidos, localidades de Europa y América, con la que vuelven al escenario musical mundial.

October 24, 2024