Critican a candidata presidencial de Guatemala por confundir a tortuga terrestre con una marina

Una poderosa tormenta de granizo cayó sobre los asistentes a un concierto de Louis Tomlinson en Colorado el miércoles por la noche, hiriendo a casi 100 personas, de las que al menos siete que fueron trasladadas a hospitales.

Los fans del cantante y compositor ingles se vieron obligados a correr para ponerse a cubierto cuando las bolas de granizo caían sobre el parque y anfiteatro Red Rocks, un lugar al aire libre a unas 10 millas al oeste de Denver.

La tormenta obligó a cancelar el concierto.

El Departamento de Bomberos de West Metro dijo que al menos siete personas fueron transportadas a hospitales del área con lesiones que no ponen en peligro la vida.

“Un total de 80 a 90 personas atendidas en el lugar”, dijo el departamento de bomberos. “Las lesiones incluyen cortes y huesos rotos”.

this was a bad picture but this is how big the hail was coming down. i am covered in bruises on my back pic.twitter.com/yEcop1FAtL