Choque entre rastra, un vehículo y una motocicleta provoca incendio en La Unión

Una rastra se incendió el pasado jueves 12 de enero por la noche al chocar con un vehículo y una motocicleta sobre la Ruta Militar, en el cantón La Chorrera, del municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. En el accidente resultaron una persona muerta y dos lesionadas.

La víctima mortal fue el conductor de la rastra, quien, según las autoridades, no pudo salir de la cabina del vehículo y murió en el incendio. Hasta el momento se desconoce su identidad.

El paso vehicular fue restringido en la zona debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) realizó la inspección para determinar la causa del accidente.

En otro accidente de tránsito, mediante un video compartido en redes sociales, un motociclista murió atropellado por una rastra en la Ruta Militar que de San Miguel conduce a La Unión.

En el video, un pick up estaba estacionado en pleno tráfico y comenzó a retroceder. El conductor del pick up no se percató de que detrás venía la motocicleta y continuó retrocediendo contra las reglas de tránsito.

El motociclista no tuvo más alternativa que buscar el espacio entre el pick up y una rastra que circulaba en ese momento en el otro carril. El pick up no dejó de retroceder e incluso empujó a la motocicleta hasta que la contraminó contra la rastra. El motociclista quedó atrapado entre las llantas del vehículo pesado.

Las autoridades hasta el momento no han identificado a ninguno de los que protagonizaron el accidente

