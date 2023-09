Athenea del Castillo, jugadora de la selección española, no firmó carta de exigencias a la RFEF

Hasta ahora, según el director deportivo de la Fesfut, Diogo Gama, no hay nombres en la mesa para la escogencia del nuevo seleccionador nacional. Sin embargo, se mostró confiado al decir que para la otra semana, podría tenerse al nuevo timonel.

Pero el portugués sí indicó que tienen un perfil. Para el luso, el nuevo estratega debe tener experiencia internacional, como principal detalle. Eso, desde un principio deja afuera en las aspiraciones a los estrategas nacionales.

Luego, aunque Gama no quiso hablar de lo económico o lo financiero que tengan para ofrecerle al nuevo seleccionador absoluto, se percibe que esa será un tema que reduce las posibilidades de traer a estrategas que ya fueron a un Mundial con selecciones de la región.

«Ya hubo técnicos que me dijeron que por lo que ofrecemos con Fesfut me dijeron que no vienen a El Salvador. Traeremos al nuevo entrenador para que trabaje para los próximos dos años», dijo Gana en conferencia de prensa.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...