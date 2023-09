Amplian restricción de circulación del transporte de carga en Los Chorros

Fue en 2009 cuando Luis Miguel y Aracely Arámbula le pusieron fin a su matrimonio tras haber dado a luz a sus hijos Miguel y Daniel en 2007 y 2008 respectivamente, convirtiéndose en medios hermanos de Michelle Salas, fruto de su exrelación con la actriz mexicana Stephanie Salas.

Aracely Arámbula y Luis Miguel para la revista ¡HOLA!. / Foto: Cortesía (¡Hola!)

Sin embargo, tras esta separación, en múltiples ocasiones, la también conocida como “La Chule” ha revelado que Luis Miguel no se ha hecho cargo de sus hijos, quienes actualmente tienen 16 y 14 años de edad.

Aracely Arámbula explota en contra de Luis Miguel

Pero en esta ocasión, en un encuentra con la prensa durante la alfombra roja de la puesta en escena Vaselina, Aracely Arámbula explotó en contra de Luis Miguel y reveló que este nunca se ha hecho cargo de sus hijos pero las puertas siempre han estado abiertas en caso de que cambie de opinión.

“Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, expresó Aracely Arámbula.

Junto a esto, enfatizó en que ni ella ni sus hijos han recibido una invitación para los conciertos de Luis Miguel. “No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”, dijo.

Por último, enfatizó en que no necesita nada de Luis Miguel ya que ella les da todo lo que necesitan, “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...