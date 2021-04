El clásico entre Real Madrid y Barcelona definirá al posible campeón de la Liga

Mbappé no va a renovar con el PSG y va a salir de París. El delantero francés ya tiene tomada la decisión de no seguir en el equipo francés y tiene decidido jugar en el Real Madrid.

Florentino Pérez no descarta fichar a Mbappé y a Haaland en el mismo mercado, y que los dos sean jugadores del Madrid la próxima temporada.

De acuerdo con Deportes Cuatro, el Real Madrid va a intentar fichar a Kylian Mbappé y a Earling Haaland. Los dos son objetivo de Florentino Pérez para este verano y el club blanco ya trabaja en la incorporación de los dos delanteros para reforzarse en el próximo mercado de fichajes.

El delantero del PSG sigue sin renovar con el club francés y siempre ha hecho guiños al Real Madrid. Mbappé acaba contrato en 2022 y si no renueva en unas semanas, el PSG escuchará ofertas para un traspaso, y ahí entrará el Real Madrid. Florentino Pérez no va a negociar con Mbappé hasta que Al Khelaifi haya puesto un precio y negocie con el consentimiento del PSG. Y el delantero ya lo tiene claro: no va a ampliar su vinculación en París.