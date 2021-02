Directivos del Águila regresan a Nicolás Muñoz al equipo naranja

El colombiano Armando Osma, nuevo timonel de la plantilla del equipo naranja, confirmo el descarte del panameño Nicolás Muñoz, y señaló que prefiere llenar la plaza con un jugador salvadoreño.

Muñoz, cerró el Torneo Apertura como máximo goleador de la liga, con 20 anotes, a pesar de esto quedó descartado del equipo emplumado.

“Nicolás terminó contrato y buscó otro horizonte. No lo he visto y de ahí yo no sé más. No lo conozco. Pero esa es una plaza que yo quiero llenar con un salvadoreño”, dijo el Piripi Osma.

“Siempre la gente mira a los extranjeros por encima de los nacionales, pero yo tengo otra visión. Yo primero miro a los locales por encima de los extranjeros. Quiero potenciar a los nacionales. Quiero hacer de ese grupo de jugadores uno que sea querido por su propia hinchada”, señaló el técnico.

Sin embargo, el técnico les dará oportunidad a los brasileños Marlon Da Silva y Bruno Kairon, quienes fueron fichados durante el Torneo Apertura 2020.

“Quiero que tengan espacio para mostrarse, porque en los entrenos me han dado muy buena respuesta” y dijo que no tuvieron la oportunidad de demostrar su juego en la cancha, y que esta vez los apoyará.

Nicolás Muñoz inició su debut, en El Salvador, en el cuadro sombrero de Chalatenango en el 2004, asimismo paso por las filas del Fas, Luis Ángel Firpo, Alianza, Metapán y Vencedor