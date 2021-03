Comisionada Recinos reitera a la población que mientras no se alcance la inmunidad generalizada, la pandemia del COVID-19 continúa en el país

Las autoridades siguen reiterando el llamado para que los salvadoreños no bajen la guardia ante el COVID-19 durante este período vacacional y que eviten las aglomeraciones y la exposición a contagios.

La comisionada Presidencial, Carolina Recinos, enfatizó que el virus no se ha ido, por lo que las medidas de protección deben seguir no haya una inmunidad generalizada en el país.

” Nosotros como salvadoreños estamos escribiendo una nueva historia; no debemos bajar la guardia (ante el coronavirus). Evitemos que el país caiga en situaciones difíciles. Mientras no tengamos una inmunidad generalizada no podemos decir que el COVID-19 se ha ido”, dijo la funcionaria.

Desde las 00:00 horas de este sábado el Gobierno dio por iniciado el Plan Verano Seguro, en el que ha desplegado a más de 100,000 elementos para dar continuidad y reforzar el plan de seguridad y garantizar que la población siga acatando las medidas de bioseguridad.

El director de Protección Civil, Willian Hernández, también se refirió al tema y destacó que el plan también contempla la seguridad vial.

“Hoy iniciamos las acciones operativas del Plan Verano Seguro en el que más de 100,000 miembros del Sistema Nacional trabajarán para evitar accidentes viales, garantizar la implementación de las medidas de bioseguridad y dar seguridad a los salvadoreños durante las vacaciones”, puntualizó.