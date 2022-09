Renuncia a ARENA el alcalde de Ozatlán

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó el papel que la iglesia católica está desempeñando en la vida política y social de El Salvador, más específicamente por su postura sobre la reelección presidencial para el período 2024-2029.

Ortiz precisó que la iglesia debe estar del lado de la justicia y convenir con lo que dicta la Constitución que (antes) prohibía la reelección presidencial por un segundo mandato consecutivo.

Asimismo, la parlamentaria volvió a cuestionar la legitimidad de la Sala de lo Constitucional argumentando que el objetivo de esta cuando fue impuesta era poder permitir la reelección presidencial consecutiva.

De igual manera, llamó a una profunda reflexión a la iglesia, no solo a jerarcas sino también a feligreses, para que tomen un papel del lado de la justicia y más desgavorecidos.

“Creo que es importante decir tanto a la comunidad católica como a la población salvadoreña en general la Constitución debe cumplirse. La Constitución es clara en decir que la relección inmediata está prohibida. No importa cuántas personas o quiénes, o cuántas veces repiten lo contrario y aunque se argumente que hay una resolución de una supuesta Sala de Constitucional que evidentemente fue puesta para ese fin. Para validar una reelección que inconstitucional. Importante decir también que el llamado de la iglesia es a estar del lado de la justicia, es a estar del lado de los más vulnerables, es abogar por la justicia social para que no haya abuso de poder. Y como decía monseñor Romero, no tengamos miedo de quedarnos solos diciendo la verdad. Tengamos miedo de plegarnos al poder, de plegarnos al poderoso. La iglesia debe ser valiente y sus representantes deben seguir el ejemplo de Jesucristo de ser una voz de justicia y de verdad. Por lo tanto, considero que la iglesia, la feligresía y todo el cuerpo de la iglesia, que no solo son los jerarcas, debe haber una reflexión de cuál es el llamado que hace la vocación cristiana en momentos como los que vive nuestro país. Tiene que haber una reflexión interna como cristianos de cuál es el rol que deben asumir en el mundo como ciudadanos también que son”, expresó Ortiz a la prensa.