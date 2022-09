Margarita de Escobar presenta carta de renuncia al partido ARENA

La única diputada del grupo parlamentario VAMOS, Claudia Ortiz, se escudó ayer en que el caso penal de abuso sexual en contra del secretario general de ese instituto político, Josué Alvarado, tiene reserva y, por tanto, no puede pronunciarse y condenar ese hecho.

Alvarado fue capturado el lunes pasado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de la audiencia en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz, y fue enviado a juicio por dicho delito.

«Yo no tengo mayor información que la que haya trascendido en los medios de comunicación. El caso está en reserva. No me corresponde a mí declarar inocente o culpable a una persona. Por supuesto que estoy en contra de cualquier expresión de violencia hacia las mujeres», aseguró la legisladora ante los periodistas.

La diputada @ClaudiaOrtizSV se refirió a la detención del Secretario General del partido @vamoselsalvador, Josué Alvarado Flores. | Vía @pachequitoyskl pic.twitter.com/xwncUhbMkt — Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) September 13, 2022

Ortiz también atacó a quienes le han exigido en redes sociales que se pronuncie por el proceso penal en contra del dirigente de su partido, así como ha opinado sobre otros casos de relevancia nacional.

#Captura | La captura de Josué Alvarado Flores ha sido ejecutada al terminar la audiencia, en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, cumpliendo de esta manera, la orden girada por el juez.



Alvarado es acusado de acoso sexual agravado, en perjuicio de una víctima protegida. pic.twitter.com/p1D4CEBV8D — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 12, 2022

«Yo he visto en las últimas horas una actitud como de zopilotes de algunos colegas diputados y de otros personajes en redes sociales. Están tratando de hacer un vínculo entre el caso y el trabajo legislativo de esta servidora», respondió la diputada a los cuestionamientos de la prensa.