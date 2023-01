Diputados de Nuevas Ideas piden declarar como “Sitio Histórico” la gruta de la Virgen de Fátima, en Cojutepeque

La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, este martes.

Los cambios en la normativa tienen la finalidad de regular las infracciones que comenten los conductores, implementar mecanismos tecnológicos para la imposición de multas y otras sanciones conexas registradas por medio de sistemas de control automatizado.

Los legisladores explicaron que también se ha contemplado la adopción de medidas preventivas para disuadir y evitar la comisión de conductas que riñan con la ley y que pongan en riesgo la vida de las personas.

El presidente de la mesa de trabajo, Salvador Chacón, destacó la importancia de que la práctica de una conducción segura se haga por el respeto a las normas y no por el temor a recibir una sanción.

“Poco a poco hay más participación de la población. Ahora, los usuarios denuncian lo que se hace mal. Las leyes se hacen respetar y en esa dinámica de crear una educación vial es que analizamos esta propuesta de ley”, expresó el parlamentario.

Chacón aseveró que actualmente las instituciones públicas realmente trabajan por el bienestar de la población.

“Queda claro que la visión del Ejecutivo es que los conductores tengamos una mejor educación vial. Queremos que las cifras de accidentes de tránsito disminuyan”, destacó el parlamentario.

Para profundizar sobre las modificaciones a la ley, la Comisión de Obras Públicas recibió al Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y al titular de la Dirección de Tránsito Terrestre, Alfredo Alvayero.

Reyes ahondó en que las reformas buscan incrementar el valor de las sanciones y aplicar un sistema de puntaje para otorgar las licencias de conducir. Es decir, que por cada infracción de tránsito que un conductor cometa se acumularán puntos en su licencia de la siguiente manera: Infracción leve 1 punto, Infracción grave 3 puntos e infracción muy grave 6 puntos.

“Para nosotros es de suma importancia contar con estos elementos, porque estamos prontos a implementar los semáforos inteligentes y la aplicación de foto multas para mantener una cultura vial de respeto y tolerancia”, afirmo el viceministro.

El funcionario expuso que el país tiene un crecimiento en el parque vehicular del 8.5% anual. “Esto significa que hay más conductores en la calle, lo que nos obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad vial de la población”, precisó.

El proyecto de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa incorpora 23 nuevas conductas al cuadro de infracciones de tránsito, que podrían ser sancionadas con multas de $50, $100 o $150, de acuerdo a la gravedad de las mismas:



Se agregan a la lista de infracciones Leves, con multa de $50:



1. Conducir vehículo como instructor de una escuela de manejo sin su respectivo carné o portarlo vencido.



2. Circular con vehículos fuera del sistema de registro público de vehículos por falta de refrenda.



3. No encender las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril.



Se añadirían a las infracciones Graves, con multa de $100:



1. Circular con vehículos no inscritos en el Registro público de vehículos.



2. No mover el vehículo u objeto que obstruya el libre tránsito, producto de un siniestro vial, siempre que solo existan daños materiales y/o daños personales leves.



3. Ignorar la indicación de una autoridad competente de mover un vehículo u otro objeto que se encuentre obstruyendo la vía pública y el libre tránsito, producto de un siniestro vial con daños materiales y/o personales o por otras razones que la autoridad competente estime conveniente.



4. Conducir vehículos con niños menores de tres años de edad, sin que se cuente con una silla infantil debidamente sujetada por cinturones de seguridad y/ ser transportados dentro de la cabina del vehículo en la parte delantera.



5. Girar a la izquierda donde no es permitido.



6. No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública.



7. No respetar la zona de la vía pública destinada para la circulación de las bicicletas.



8. Sujetarse a otro vehículo en marcha mientras se conduce una bicicleta o motocicleta.



9. No respetar los dispositivos de seguridad colocados en las zonas de control temporal de tráfico por la autoridad de tránsito y por los gestores de tráfico.



10. Alterar las condiciones técnicas de toda clase de vehículos y motocicletas, así como: colocar bazucas, o cualquier tipo de dispositivo que pueda generar contaminación visual o auditiva.



Al listado de infracciones Muy graves, con multa de $150, se agregan:



1. Circular en lugares y horarios no permitidos por medio de resolución emitida por las direcciones generales de tránsito, de transporte o de transporte de carga del VMT.



2. Circular en la ciudad o carreteras con vehículos que tengan instaladas barras Led.



3. Negarse a la realización de pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes u otras sustancias análogas.



4. Conducir motocicletas sin utilizar anteojos protectores cuando el casco no tenga protector cortaviento.



5. Circular motocicletas por ciclovías y carriles destinados para la circulación de bicicletas.



6. Circular motocicletas por hombros de calle o en el bordillo del carril izquierdo o en las líneas divisorias de los carriles.



7. Circular después de las 18:00 horas y antes de las 6:00 del día siguiente sin que el motociclista y/o su acompañante usen chalecos o chaquetas reflectantes visibles.



8. Circular en motocicletas sin casos certificados.



9. Sobrepasar el límite de emisiones de gases permitido.



10. Circular con el sistema de control de emisiones en mal estado de funcionamiento.

