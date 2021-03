Diputado Martel señala que auditoría en la Asamblea debería aplicar a viajes de los diputados

El actual diputado por el partido Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, considera oportuno que dentro de la auditoría que se hace en la Asamblea Legislativa por la contratación de más de 1,000 plazas fantasmas, se incluya una investigación sobre los viajes y los viáticos que los diputados gastan, cuyo beneficio para el país nadie conoce.

“El tema de las plazas fantasmas es solo uno de los temas, pero hay otros que son necesarios corregir también, como los viajes, los viáticos. De repente un diputado se ausenta y uno no sabe a dónde anda, no se sabe a qué viaje fue y si presentó o no un informe”, aseguró el diputado Martel, “¿Cuánto se ha gastado en viáticos y cuánto en pasajes aéreos?”, cuestionó.

El diputado Martel sostuvo que es necesario entrar a corregir una práctica inaceptable, que ha sido durante décadas avalada por los partidos políticos tradicionales.

“Si no se corrige, vamos a entrar a otro lío en el que vamos a hervir de la cólera dos o tres semanas, y de ahí, saldrán los viajes y de ahí vienen las compras y más temas”, reiteró.

Con el gane arrasador del partido Nuevas Ideas sobre los partidos tradicionales, llegó la oportunidad de dar un cambio al sistema legislativo corroído durante décadas por la corrupción, el manoseo y la malversación de fondos.

Los diputados de los partidos ARENA y FMLN buscaron, durante años, su propio beneficio, con jugosos viáticos, aumentos salariales, bonos excesivos, compras desmedidas, que nunca han sido investigadas y encima, la mayoría de ellos recibieron sobresueldos en los períodos que gobernaron el país.