VIDEOS: Reportan explosión de un tanque de nitrógeno en el barrio San Miguelito

Personal de la @alcaldiasmartin y el alcalde @Arias21Mauricio ya se encuentran en la casa de las personas que le arrojaron "cuetes" a su propio perro. No abren, no están o no quieren abrir. No importa, igual pagarán lo que han hecho y no volverán a tener mascotas. pic.twitter.com/NQdHx6J2o6