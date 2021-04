VIDEO | Múltiple accidente de tránsito en carretera Los Chorros genera fuerte tráfico

Edwin Chavarría, director del Cuerpo de Bomberos, dijo sentirse satisfecho por el apoyo recibido en la actual administración, luego de que la institución tuvo más de 20 años de abandono.

Como parte de esa deuda que existía, durante la conmemoración del 138 aniversario del Cuerpo de Bomberos, el presidente Nayib Bukele aseguró que en la próxima Asamblea Legislativa se realizará una propuesta para la aprobación de un fondo de $25 millones con el fin de mejorar las instalaciones y el equipamiento de Cuerpo de Bomberos, acción que agradeció el funcionario.

“Cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos con el Presidente en el aniversario de este año, el 27 de febrero. Se sentó conmigo y me preguntó ¿Edwin cómo te sientes? Yo le dije Presidente no sabe lo emocionado y lo alegre que me siento con el anuncio de los $25 millones del Gobierno para el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos”, comentó.

Chavarría detalló que los $25 millones servirán para la compra motobombas, una nueva flota vehicular, la construcción de nuevas estaciones. Además, de equipo que brinde capacidad de respuesta, la creación de una academia de formación bomberil y sistemas de respuestas para incendios forestales.

“Hay un proyecto que el Presidente lo tiene en sus manos. El Ministerio de Gobernación ha presentado un proyecto muy interesante que cuando sea propicio él lo dará a conocer. Estaremos haciendo también convocatorias para poder incorporar más elementos bomberiles a nuestra nueva modernidad del Cuerpo de Bomberos”, indicó.

Además, como parte del reconocimiento a la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos el Presidente decidió entregar un incremento salarial al personal de bomberos de $200, el cual ya es efectivo. Cabe destacar que transcurrieron más de 10 años sin que el personal de la institución recibiera un incremento a su salario.

“Nuestro Presidente lo hizo, lo anunció y ya nuestra gente lo empezó a disfrutar. Fue retroactivo, fue de $200. Obviamente eso ha sido un muy importante cumplimiento porque cuando el Presidente lo dice lo cumple. Yo sé que vamos a seguir mejorando”, manifestó.