Tras la sentencia a Montano por asesinato de Jesuitas, también implica al diputado Rodolfo Parker

Este viernes, fue declarado culpable del asesinato de cinco sacerdotes jesuitas, el exviceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, Inocente Montano. El crimen ocurrió en noviembre de 1989.

La sentencia leída en la Audiencia Nacional de España, que finalizó con la condena de 133 años y cuatro meses de cárcel para Montano, alude de participación en el proceso de la investigación en la masacre, al actual diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker.

De acuerdo al texto, Parker, quien cumplía funciones de asesor de la Comisión de Honor creada por el expresidente Alfredo Cristiani para realizar una investigación interna dentro de la Fuerza Armada, tenía conocimiento de que la muerte del sacerdote Jesuita, Ignacio Ellacuría “contaba con luz verde del Estado Mayor”.

Parker habría notificado de tal situación a mandos superiores, quienes ordenaron al abogado comentarlo a la Comisión de Honor y fue esta entidad que “decidió no mencionar esta frase”. Un “testigo le preguntó el por qué no se lo había dicho al juez, y Parker no le respondió”.

En la sentencia también se lee que “el abogado Rodolfo Antonio Parker Soto también participó y asistió obstaculizando la investigación y ocultando la participación en el asesinato de los demás mandos del Ejército”.